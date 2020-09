Madonna gaat film over haar eigen leven schrijven en regisseren: “Ik heb nog veel verhalen te vertellen” MVO

15 september 2020

21u06

Bron: Hollywood Reporter 0 Film Madonna (62) heeft niet stilgezeten tijdens de lockdown. Samen met scenarioschrijfster Diablo Cody werkt ze aan een biografische film over haar eigen leven. Ze zal meeschrijven aan het script en ook de regie op zich nemen.

Veder werkt ze samen met producer Amy Pascal en Universal Studio’s. “Ik wil de prachtige reis in beeld brengen die ik heb meegemaakt als artiest, muzikante, danseres en gewoon als méns. De focus van de film zal op mijn muziek liggen. Muziek is wat me al die tijd in leven heeft gehouden. Ik heb nog zo veel inspirerende verhalen achter de hand, en wie kan ze beter vertellen dan ikzelf?”

In de afgelopen jaren werden films over generatiegenoten als Freddie Mercury (‘Bohemian Rhapsody’) en Elton John (‘Rocketman’) al grote hits. Momenteel worden ook films over Aretha Franklin en Whitney Houston gemaakt.

Films

Madonna maakte tot dusver twee films: ‘Filth’ and ‘Wisdom’ in 2008 en ‘W.E.’ in 2011. Daarnaast was ze ook als actrice te zien in talloze andere films, zoals de hit ‘Evita’ uit 1996.

Voordat de coronacrisis begon was Madonna bezig met haar Madame X-tournee. Deze werd echter geplaagd door onheil. De zangeres moest meer dan vijftien concerten in verschillende steden afzeggen vanwege blessures. Ook kampte ze met technische problemen en begonnen meerdere shows daardoor veel te laat. In mei werd Madonna aan haar knie geopereerd.