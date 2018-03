Macaulay Culkin reageert op bizarre theorieën over Home Alone: "Ze denken dat ik Jigsaw ben" avh

05 maart 2018

15u02 7 Film Macaulay Culkin werd in de jaren 90 wereldberoemd als de inventieve Kevin McAllister uit Home Alone. De intussen 37-jarige acteur heeft bij talkshowhost Jimmy Fallon gereageerd op verschillende theorieën die de ronde doen over de film. Zo denken sommige fans dat Kevin uit Home Alone later Jigsaw uit ‘Saw’ is geworden.

Er doen de gekste theorieën de ronde over Home Alone. Zo beweren sommige fans dat niemand minder dan Elvis Presley meespeelt in de film, terwijl. Ver gezocht, want de film werd in 1990 uitgebracht, terwijl Elvis stierf in 1977. De gelijkenis is wel treffend…

Jigsaw

Een andere hardnekkige theorie is die van Jigsaw. Sommigen denken dat Kevin McAllister en Jigsaw dezelfde persoon zijn. Kevin ontwikkelde zijn talent voor nauwkeurig uitgezette valstrikken en werd later een sadistische seriemoordenaar.

Fout

Culkin heeft het ook over een flagrante fout in de film. Kevin bereidt ingenieuze valstrikken voor wanneer er twee inbrekers aan zijn deur staan, terwijl hij eigenlijk gewoon de politie kon bellen. Sneller en gemakkelijker. “Waarom belt hij niet de politie? Er waren geen gsm’s, maar wel vaste telefoons”, vertelt hij aan Fallon. De man heeft een punt.