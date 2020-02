Macaulay Culkin praat over vriendschap met Michael Jackson: “Er is niets gebeurd tussen ons” MVO/LV

12 februari 2020

19u00

Bron: ANP 2 Film De Amerikaanse acteur Macaulay Culkin, die vooral bekend werd als Kevin in de ‘Home Alone’-films, heeft voor het eerst in jaren een openhartig interview gegeven aan het Amerikaanse magazine Equire. Daarin had hij het onder andere over zijn vriendschap met ‘King of Pop’ Michael Jackson. De voormalige kindster en de popzanger, die terechtstond wegens kindermisbruik en vrijgesproken werd, raakten bevriend toen Macaulay ongeveer tien jaar oud was.

De nu 39-jarige acteur kwam tijdens de rechtszaak in 2005 ter verdediging van Michael. Hij ontkende ooit misbruikt te zijn door de zanger. Volgens Macaulay was het de laatste keer dat hij Michael sprak. “Ik zag hem bij de toiletten, tijdens een schorsing van de zitting. Michael vond het beter om me niet te spreken, hij wilde niet de schijn wekken dat hij mijn verklaring beïnvloedde”.

Hij herhaalt nadrukkelijk dat de in 2009 overleden popzanger zich destijds niet schuldig maakte aan seksueel overschrijdend gedrag. “Het is bij mij niet gebeurd, ik heb het niet bij anderen zien gebeuren en ik heb geen reden om te denken dat er iets gebeurd is.” Macaulay is de peetvader van Paris Jackson, de dochter van Michael. Toen de documentaire ‘Leaving Neverland’ in 2019 uitkwam, waarin Michael Jackson wederom beschuldigd werd van kindermisbruik, wilde hij niet reageren. In het interview legt hij niet uit waarom hij er nu wel over spreekt.

Het is voor het eerst in jaren dat de Home Alone-acteur een interview geeft. Tijdens het gesprek met Esquire, waarvoor hij meerdere dagen is geïnterviewd, vertelt hij bovendien openlijk over zijn drugsverleden en zijn vader die hem mishandelde. Inmiddels gaat het beter met hem, zo laat hij weten: hij is tevreden met zijn leven, hij is gelukkig in de liefde en geniet van zijn huisdieren.

Auditie voor Quentin Tarantino

De acteur heeft ook al jarenlang niet meer geschitterd op het witte doek, maar onthulde dat hij toch een poging wilde wagen voor ‘Once Upon A Time...In Hollywood’. Culkin zei auditie te hebben gedaan voor de Quentin Tarantino film. “Het was een regelrechte ramp. Ik zou mezelf ook niet aangenomen hebben. Ik ben sowieso heel slecht in audities en dit was denk ik mijn eerste auditie die ik in 8 jaar deed.”

In 2019 verscheen de vroegere kindster voor het eerst sinds jaren weer als gast bij talkshows. Dit deed hij om zijn podcast ‘Bunny Ears’ te promoten. Ook nam hij een kerstcommercial op voor Google, waarin hij een oudere versie van zijn Home Alone personage Kevin McAllister speelde.