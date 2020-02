Macaulay Culkin heeft rol in ‘American Horror Story’ te pakken LOV

27 februari 2020

07u51

Bron: ANP 2 Film De cast voor het tiende seizoen van de serie ‘American Horror Story’ is woensdag bekendgemaakt. Er spelen de komende reeks weer een aantal bekende namen mee, waaronder ‘Home Alone’-acteur Macaulay Culkin (39). Hij is nieuw in de serie.

Er komen ook een aantal oude namen terug. Zo spelen Sarah Paulson en Evan Peters weer mee, zij waren in het negende seizoen niet van de partij. Co-creator Ryan Murphy onthulde op Instagram wie er nog meer te zien zullen zijn in ‘American Horror Story’ seizoen tien. Onder meer Kathy Bates, Billie Lourd en Leslie Grossman zijn onderdeel van de cast, maar dus ook Macaulay Culkin.

In januari werd bekend dat de horrorshow tot en met het dertiende seizoen verlengd is. Het is nog niet bekend wanneer de opnames voor de tiende reeks zijn.

Macaulay Culkin was in november nog te zien in kerstreclame voor Happy Socks