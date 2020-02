Macaulay Culkin deed auditie voor ‘Once Upon A Time...In Hollywood’ MVO

12 februari 2020

09u30

Bron: ANP 0 Film Macaulay Culkin heeft al jarenlang niet meer geschitterd op het witte doek, maar wilde toch een poging wagen voor de film ‘Once Upon A Time...In Hollywood’. Dat vertelt de ‘Home Alone’-ster in een interview met het tijdschrift Esquire.

De 39-jarige Culkin zei auditie te hebben gedaan voor de Quentin Tarantino film. “Het was een regelrechte ramp. Ik zou mezelf ook niet aangenomen hebben. Ik ben sowieso heel slecht in audities en dit was denk ik mijn eerste auditie die ik in 8 jaar deed.”

In 2019 verscheen de vroegere kindster voor het eerst sinds jaren weer als gast bij talkshows. Dit deed hij om zijn podcast ‘Bunny Ears’ te promoten. Ook nam hij een kerstcommercial op voor Google, waarin hij een oudere versie van zijn Home Alone personage Kevin McAllister speelde.