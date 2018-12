Macaulay Culkin (38) neemt moderne versie van Home Alone op mvdb

19 december 2018

20u07

Bron: AD.nl 0 Film Macaulay Culkin is na jaren weer 'home alone'. De inmiddels 38-jarige acteur heeft voor een spotje van Google enkele scènes uit de iconische kerstfilm opnieuw opgenomen.

In het reclamefilmpje is Macaulay te zien als de inmiddels opgegroeide Kevin McCallister die allerlei Google-handigheidjes gebruikt. Zo bestelt hij dit keer pizza online en gebruikt hij zijn computer om 'Operation Kevin', vol boobytraps te starten. Zo voorkomt hij dat de inbrekers hem dit keer opnieuw moeten hebben.



Home Alone kwam in november 1990 uit en is sindsdien uitgegroeid tot een van de populairste kerstfilms ooit.

