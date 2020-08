Maakt Sacha Baron Cohen comeback als Borat? SDE

24 augustus 2020

08u45 0 Film Krijgen we binnenkort een vervolg te zien op ‘Borat: Cultural Learnings Of America For Make Benefit Glorious Nation Of Kazakhstan’, de succesfilm van Sacha Baron Cohen uit 2006? Als we een filmpje dat de ronde doet op sociale media moeten geloven, wel.

Just saw a live shooting of Borat driving some yellow hooptie truck in my hood!!! 😂🙌🏾.... pic.twitter.com/NSDmrKgPPe Switzon S. Wigfall, III (SSWIII)(@ switzonthegreat) link

In 2006 werd Sacha Baron Cohen in een klap wereldberoemd door z'n vertolking van het personage Borat uit de gelijknamige film. In die mockumentaire reist de Kazachse verslaggever Borat naar de Verenigde Staten af waar hij in de meest absurde en soms controversiële situaties terechtkomt. Zo probeert hij te huwen met een nietsvermoedende Pamela Anderson en veroorzaakt hij bijna een rel door op een rodeo het Kazachse volkslied te zingen op de melodie van het Amerikaanse volkslied. Ook beelden van z'n groene mankini gingen de wereld rond.

Het lijkt er nu op dat er een vervolg in de maak is. In een filmpje op Twitter is te zien hoe Sacha Baron Cohen - verkleed als Borat - in een pick-up truck voorbij een McDonald’s rijdt. De scène wordt gefilmd door een cameraploeg. Nochtans had Cohen gezworen om het personage niet opnieuw tot leven te brengen, omdat hij té herkenbaar is geworden. “Wanneer je een film zoals ‘Borat' maakt, wil je ervoor zorgen dat de mensen die je interviewt welverdiende doelwitten zijn", vertelde hij 2012 aan Deadline. “Je wil niet gewoon een portier aan een hotel interviewen. Je wil de ongelofelijk rijke gasten die in het penthouse zitten, interviewen. De belangrijke politici of mensen die gevaarlijk zijn. Het probleem is dat het nu met Twitter en Facebook een echte uitdaging is. Het is erg, erg moeilijk om nog mee weg te komen."