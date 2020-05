Maakt Jack Sparrow plaats voor een vrouw? LOV

08 mei 2020

09u14

Bron: The Disinsiders 1 Film De films van ‘Pirates of the Caribbean’ zouden er in de toekomst weleens heel anders kunnen gaan uitzien. Heel wat geruchten doen geloven dat Johnny Depp (56) niet zal terugkeren als Jack Sparrow in de reboot, maar wel vervangen zou worden door een vrouwelijke variant.

Er doen heel wat geruchten de ronde over de reboot van ‘Pirates of the Caribbean’. Zo gingen er al stemmen op die zeiden dat Zac Efron in de running is om Jack Sparrow te belichamen. Maar dat zou niet de enige piste zijn die onderzocht wordt, want ook een vrouw is niet uitgesloten. Disney-blog The Disinsider zegt dat de makers hun pijlen hebben gericht op MCU-actrice Karen Gillan, bekend van onder andere Jumanji

“Er zou een kans kunnen zijn dat de film zou focussen op Redd, de populaire vrouwelijke piraat die te zien is in Disneyparken en daar veel aandacht trekt”, schrijft de site. Officieel werd er nog niet gereageerd op de geruchten.