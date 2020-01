Maak kans op een duoticket voor de avant-première van ‘Bad Boys For Life’ SDE

14 januari 2020

13u29 0 Film Nu donderdag gaat ‘Bad Boys For Life’ in avant-première in België, het Hollywooddebuut van Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (33). Jij maakt kans op een duoticket voor dat evenement.

Landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah trokken naar Hollywood voor ‘Bad Boys For Life’, het derde deel in de ‘Bad Boys’-franchise. Wereldsterren Will Smith en Martin Lawrence vertolken opnieuw de hoofdrollen en spelen agenten Mike en Marcus die nog een laatste keer de handen in elkaar slaan. In echte Hollywoodstijl gaat dat gepaard met spectaculaire stunts, snelle achtervolgingen en een vleugje humor. “Bad boys, bad boys, what you gonna do?”

Op de officiële release van ‘Bad Boys For Life' is het nog wachten tot 22 januari, maar op donderdag 16 januari gaat de film wel al in Brussel in avant-première - in het gezelschap van beide regisseurs. Ook jij kan daarbij zijn door deel te nemen aan onze wedstrijd.

