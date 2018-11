Maaike Neuville speelt hoofdrol in eerste Vlaamse zombiefilm ‘Yummy’: “Ik moest hier gewoon aan meedoen” SD

12 november 2018

09u30

Bron: KFD 0 Film De meest prettig gestoorde Vlaamse film voor 2019 lijkt bij deze al gekend. De producenten van onder meer ‘Black’, ‘Patser’ en ‘Torpedo’ wagen zich nu met ‘Yummy’ aan een actievolle horrorkomedie. De opnames zijn gestart en lopen gedurende één maand in Maaseik.

In ‘Yummy’ reist een jong Vlaams koppel af naar een goedkope Oost-Europese plastische chirurgiekliniek. Een helse trip waar ze beter van thuis waren gebleven, zo getuigen de vele liters bloed die elke dag op de set vloeien.

De hoofdrollen worden gespeeld door Maaike Neuville, Bart Hollanders en Clara Cleymans. Voorts zijn ook Tom Audenaert, Annick Christiaens, Taeke Nicolai, de Nederlandse acteur Joshua Rubin en de Waalse acteurs Benjamin Ramon en Eric Godon in de film te zien. De regie is in handen van Lars Damoiseaux. Hij is een commercial-, muziekvideo- en gamesregisseur, die gekend staat voor zijn gevoel voor droge humor en passie voor het horrorgenre. ‘Yummy’ is zijn langspeelfilmdebuut.

“Het is voor mij een uitgelezen kans om eens heerlijk voluit te spelen en uitbundig angstig te mogen zijn. Een film als deze is ook totaal ongezien in Vlaanderen: ik moest hier gewoon aan meedoen”, aldus Maaike Neuville. Dat is ook wat Bart Hollanders meteen deed toezeggen op de rol: “Het script las als een trein en is bij momenten eng, spannend, grappig én het is een tof liefdesverhaal. Het heeft het allemaal”. Regisseur Lars Damoiseaux beaamt: “’Yummy’ is een funny liefdesverhaal in een compleet van de pot gerukte horrorsetting. Dit moet pure fun en entertainment worden. Bestel alvast maar een grote popcorn en cola voor volgend jaar in de cinema”.

De film verschijnt in december 2019 in de bioscoop.

