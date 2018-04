Lynda Carter open voor rol in 'Wonder Woman 2' SD

04 april 2018

09u07

Bron: ANP 0 Film De ster van de jaren 70-televisieserie Wonder Woman, Lynda Carter (66), heeft wel oren naar een rolletje in de sequel van de film rond de superheldin. Dat liet de actrice weten tijdens de ceremonie op de Walk of Fame waar ze dinsdag haar eigen ster kreeg.

Het is amper een jaar geleden dat de eerste Wonder Woman op het grote scherm verscheen maar er wordt al naarstig gepraat over de tweede. Lynda liet aan Variety weten dat ze de beslissing of ze opduikt in de film, die gepland staat voor het najaar van 2019, "overlaat aan het universum en aan Patty". Daarmee doelt ze op Patty Jenkins, de regisseur van Wonder Woman die ook het vervolg voor haar rekening neemt.

Patty en Lynda hebben een goede band: de regisseur was één van de sprekers tijdens de ceremonie op Hollywood Boulevard dinsdag. "Door haar Wonder Woman geloofde ik erin dat ik alles kon doen wat ik wilde, en nog belangrijker: daardoor schaamde ik me er niet meer voor dat ik het wilde", aldus Patty over het werk van de 66-jarige actrice. "Ze was niet bang om even liefdevol als sterk te zijn en ze was niet bang om van haar vrouwelijkheid te houden terwijl ze iedereen de baas was en de wereld veranderde."