Louis Talpe geeft exclusieve tickets weg voor avant-première van ‘The Racer’: “Je zou er echt bij moeten zijn” SDE

04 september 2020

12u56 1 Film Maandag 7 september gaat ‘The Racer’, een nieuwe film met Matteo Simoni en Louis Talpe in de hoofdrollen, in avant-première. En jij kan erbij zijn, want we geven 3 VIP-tickets weg.



‘The Racer’ vertelt het verhaal van een wielerknecht tijdens de Tour de France van 1998, die de geschiedenisboeken is ingegaan als de ‘Tour du Dopage’. De openingsritten van de Tour verhuizen naar Ierland. De Belgische wielrenner Dom Chabol (Louis Talpe), bijna aan het einde van zijn carrière, is één van de beste meesterknechten van de afgelopen 20 jaar in de Tour. Het is een zware stiel, vol opofferingen – tempo maken, de kopman uit de wind zetten en ervoor zorgen dat hij als eerste over de streep komt – en zelf voor de overwinning gaan is geen optie. Maar Dom koestert in het geheim een verlangen om de gele trui te dragen, slechts één keer voor het einde van zijn carrière.

Op maandag 7 september gaat de film in avant-première op De Muur van Geraardsbergen, in een drive-in. Daarvoor geven we 3 VIP-tickets weg. Aankomst vanaf 19 uur, de film begint om 21 uur.

Klik hier om deel te nemen.