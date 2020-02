Louis Talpe en Matteo Simoni naar Amerikaans filmfestival met ‘The Racer’ LV

06 februari 2020

09u15

Bron: VAF 0 Film ‘The Racer’ steekt de grote plas over en krijgt zijn wereldpremière op het Amerikaanse filmfestival South by Southwest, dat van 13 tot 22 maart loopt. Ook de Vlaamse horrorkomedie ‘Yummy’ is geselecteerd voor het festival.

De Vlaamse coproductie ‘The Racer’ zal te zien zijn op het Amerikaanse ‘South by Southwest’, waar het zijn wereldpremière krijgt in de Narrative Spotlight-sectie. The Racer vertelt het verhaal van een wielerknecht tijdens de Tour de France van 1998, die de geschiedenisboeken is ingegaan als de ‘Tour du Dopage’. ‘The Racer’ is een Ierse productie, het Vlaamse productiehuis Caviar is aan boord als Vlaamse coproducent. Naast een heleboel Vlamingen in de crew zijn er belangrijke rollen voor Louis Talpe en Matteo Simoni.

Ook de Vlaamse horrorkomedie Yummy van Lars Damoiseaux is geselecteerd voor SXSW. Yummy zal er zijn internationale première beleven in de Midnighters-sectie. De film is het speelfilmdebuut van Lars Damoiseaux. Het is een orgie van bloed, geweld en humor waarin een jong koppel afreist naar een goedkoop Oost-Europees ziekenhuis voor plastische chirurgie waar een virus uitbreekt dat dokters en patiënten in bloeddorstige zombies doet veranderen. De belangrijkste rollen in Yummy zijn voor Maaike Neuville, Bart Hollanders en Clara Cleymans.