Loes Van den Heuvel en Johny Voners kijken elk op hun manier naar de toekomst: "Al dat gedoe met die bucketlists, ik doe daar niet aan mee"

19 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal

Film Carmen de ondernemende, en Xavier de meegaande. Zo kennen we het oerkoppel uit 'F.C. De Kampioenen' - dat vanaf deze week weer schittert op het witte doek - al bijna dertig jaar. In het echt staan Loes Van den Heuvel (63) en Johny Voners (72) net omgekeerd in het leven. "Johny is véél heviger dan ik", zegt Loes in een dubbelinterview met Dag Allemaal.

De Kampioenen zorgen de komende weken voor lachsalvo’s in de bioscoop, en daar hebben ook Xavier en Carmen ­Waterslaeghers opnieuw een groot aandeel in. The show must go on, dat weten ook acteurs Johny Voners en Loes Van den Heuvel maar al te goed. Loes liet twaalf jaar geleden een gezwel uit haar borst verwijderen, Johny vecht op dit ­moment tegen huidkanker, met uitzaaiingen naar de botten. Vermoeid door de chemotherapie moest hij dit najaar verstek geven voor ‘La Cage aux Folles’, maar voor de promotie van de nieuwe Kampioenen-film is hij weer van de partij.

‘Never ending story’

‘t Is al de vierde keer dat Johny en Loes als Xavier en Carmen hun opwachting maken op het witte doek. En straks volgt er ook nog een nieuwe, achtdelige televisiereeks. Zo wordt het afscheid iedere keer weer uitgesteld. “Het is een never ending story, hé”, merkt Johny lachend op. “Ach, we zijn het intussen gewoon geworden”, pikt Loes in. “De mensen zitten iedere keer op een volgende film te wachten. Het is noodzakelijk geworden.” “Goed dat je niet zegt: een noodzakelijk kwaad”, reageert Johny, “want dat is het niet.”

