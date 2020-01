LIVE. Volg hier de bekendmaking van de Oscarnominaties MVO

13 januari 2020

13u41 0 Film Vandaag om 14u18 komen we eindelijk te weten wie er dit jaar in aanmerking komt voor de Oscars. Van de topfavorieten kregen we al een voorproefje tijdens de Golden Globes en de Critics Choice Awards: de grote prijzen gaan waarschijnlijk naar ‘1917’ en ‘Once Upon A Time... In Hollywood’.

De nominaties voor de 92ste Oscar-ceremonie zijn bekend. Zoals verwacht gaan er veel nominaties naar oorlogsfilm ‘1917', en heeft ook de Tarantino-prent ‘Once Upon A Time In... Hollywood’ veel kans om in de prijzen te vallen. We zien ook opvallend veel nominaties voor ‘Little Women’.

Ook Netflix-films ‘The Irishman’, ‘Marriage Story’ zijn grote kanshebbers. Of ze ook met de prijzen gaan lopen blijft maar de vraag, want het was tot dusver een teleurstellend awardseizoen voor de streamingzender, die vorig jaar dankzij ‘Roma’ nog de Oscar kreeg voor ‘Beste Buitenlandse Film’.

ALLE NOMINATIES OP EEN RIJ

Beste Actrice in een Bijrol

Kathy Bates - ‘Richard Jewell’

Laura Dern - ‘Marriage Story’

Scarlett Johansson - ‘Jojo Rabbit’

Florence Pugh - ‘Little Women’

Margot Robbie - ‘Bombshell’

Beste Acteur in een Bijrol

Tom Hanks - ‘A Beautiful Day in The Neighbourhood’

Anthony Hopkins - ‘The Two Popes’

Al Pacino - ‘The Irishman’

Joe Pesci - ‘The Irishman’

Brad Pitt - ‘Once Upon A Time... In Hollywood’

Beste Soundtrack

‘Joker’

‘Little Women’

‘Marriage Story’

‘1917'

‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’

Beste Geanimeerde Kortfilm

‘Daughter’

‘Hair Love’

‘Kitbull’

‘Memorable’

‘Sister’

Beste Live Action Kortfilm

‘Brotherhood’

‘Nefta Football Club’

‘The Neighbour’s Window’

‘Saria’

‘A Sister’

Beste kostuumdesign

‘The Irishman’

‘Jojo Rabbit’

‘Joker’

‘Little Women’

‘Once Upon A Time... In Hollywood’

Beste Sound Mixing

‘Ad Astra’

‘Ford v Ferrari’

‘Joker’

‘1917'

‘Once Upon A Time... In Hollywood’

Beste Sound Editing

‘Ford v Ferrari’

‘Joker’

‘1917'

‘Once Upon A Time... In Hollywood’

‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’