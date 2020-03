Live action-film van ‘Peter Pan’ op komst, en dit zijn de hoofdrolspelers MVO

13 maart 2020

15u09 0 Film Niemand schrikt er nog van dat Disney met de zoveelste live action-remake van een klassieker op de proppen komt. Deze keer gaat het om ‘Peter Pan’, het sprookje over een jongeman die nooit volwassen wil worden. De film zal ‘Peter Pan & Wendy’ gaat heten, zoals het boek van J.M. Barrie waar de film op gebaseerd is.

Gezien het verhaal gaat over een groep kinderen die samen met Peter Pan naar het magische Neverland vliegen, gaat Disney voor kindacteurs. De twaalfjarige Alexander Molony en Ever Anderson zullen de twee hoofdrollen van respectievelijk Peter en Wendy vertolken. Ze zijn allebei nog virtueel onbekende gezichten in de filmwereld. Ever heeft wél erg bekende ouders. Ze is namelijk de dochter van Milla Jovovich en regisseur Paul Anderson. Binnenkort is het jonge meisje ook te zien in een andere Disneyfilm, maar dan eentje van onder de Marvel-koepel: ‘Black Widow’.

De regie van ‘Peter Pan & Wendy’ ligt in handen van David Lowery, zoals eerder al werd aangekondigd door The Walt Disney Studio’s. Nog niet bekend, maar wel een hardnekkig gerucht: de Oscargenomineerde actrice Margot Robbie zou de rol van Tinkerbell gaan vertolken, terwijl Oscarwinnaar Joaquin Phoenix de rol van kapitein Haak zou vertolken.