Lindsay Lohan wil rol in 'Batgirl' en vraagt hulp van fans avh

15u31

Bron: ANP 0 EPA Lindsay Lohan Film Lindsay Lohan ambieert een rol in de film Batgirl. De Amerikaanse actrice is op Twitter een actie gestart om de aandacht te trekken van regisseur Joss Whedon.

''Retweet als ik in de nieuwe Batgirl-film zou moeten spelen en geeft het allemaal door aan Joss'', twitterde Lindsay vandaag. Joss Whedon schrijft, regisseert en produceert Batgirl voor filmstudio Warner Bros en DC Films. Batgirl is een van de populairste superheldinnen op het witte doek, maar had nog nooit een eigen film. Batgirl is een bondgenoot van Batman.

RT if I should star in the new BATGIRL movie and everyone tell @joss 😘❤️ Lindsay Lohan(@ lindsaylohan) link

Lindsay Lohan is momenteel te zien in de Britse komedieserie Sick Note. In deze Sky-serie speelt ze de rol van Katerina West, de dochter van de baas van hoofdrolspeler Rupert Grint. Dit jaar wordt in de Verenigde Staten de film The Shadow Within uitgebracht, waarin Lindsay Lohan ook een rol heeft.