Lindsay Lohan wil een vervolg op 'Mean Girls': "Met de originele cast, anders werkt het niet" MVO

11u46 0 EPA Lindsay Lohan Film Lindsay Lohan speelde in veel succesvolle films, maar geen enkele was zo populair als 'Mean Girls'. Lindsay geeft nu aan dat ze een vervolg op de cultklassieker uit 2004 helemaal zou zien zitten.

De tienerfilm over een groep 'vriendinnen' die elkaar eigenlijk een mes in de rug proberen te steken, dateert al van dertien jaar geleden. Eerdere pogingen om een 'Mean Girls 2' te maken met jongere actrices flopten.

"Ik zou het gewéldig vinden om een tweede 'Mean Girls'-film te maken", zegt Lindsay nu. "Maar dan wel met de originele cast, anders werkt het niet. We hebben Amanda Seyfried nodig, en Lacey Chabert, en vooral Rachel McAdams!" Die laatste speelde de geniepige Regina George, die de school voortdurend op stelten zette.

Of er ook daadwerkelijk zo'n film komt is nog maar de vraag, maar fans zijn alvast dolenthousiast.

screenshot Mean Girls Lindsday Lohan met Rachel McAdams en Amanda Seyfried in 'Mean Girls'.

screenshot Mean Girls De cast van 'Mean Girls'.