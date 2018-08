Linda Hamilton herneemt rol als Sarah Connor in nieuwe 'Terminator'-reboot MVO

02 augustus 2018

07u28 0 Film Linda Hamilton (61) zal in de nieuwste versie van 'The Terminator' nog steeds te zien zijn als haar personage Sarah Connor. Ze nam de rol van Sarah in 1984 al voor het eerst op zich.

In één van de eerste beelden van de film, die zopas werden vrijgegeven, is ze te zien naast Mackenzie Davis en Natalia Reyes. Davis maakte eerder dit jaar al naam voor zichzelf in het Sci-Fi-wereldje, dankzij haar rol in 'Blade Runner 2049'. Reyes speelt de hoofdrol van Dani Ramos.

Linda was te zien in de eerste 'Terminator', naast Arnold Schwarzenegger. Die film werd geregisseerd door James Cameron, met wie Linda tot 1999 getrouwd was. Daarnaast speelde ze nog mee in 'Terminator 2: Judgment Day'. In 'Terminator Salvation' was enkel haar stem te horen.

De reboot van 'Terminator' zal in november 2019 gereleased worden, nadat eerder plannen voor een release op 26 juli dit jaar werden uitgesteld.