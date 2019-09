Lily Collins zat zes maanden in België voor opnames: “Ik moest al op de tweede draaidag mijn sterfscène inblikken” Kristien Gijbels in Hollywood

18 september 2019

16u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Lily Collins (30) heeft er een druk jaar opzitten: de dochter van Phil Collins (68) had nog maar net de opnames van ‘Tolkien’ en de Ted Bundy-film ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ afgerond, of ze zat al op het eerstvolgende vliegtuig naar België om er ‘Les Misérables’ in te blikken: “Ik moest op mijn tweede draaidag al meteen mijn sterfscène inblikken.”

Lily Collins en haar Britse tegenspeler Nicholas Hoult (29) zijn vanaf vandaag in ‘Tolkien’ te zien, een film over het leven van de beroemde ‘Lord Of The Rings’-schrijver J.R.R. Tolkien. De biopic verhaalt over de jeugd van de auteur (Hoult), zijn tijd als soldaat in het leger en zijn romance met Edith, de liefde van zijn leven (Collins). “Ik ben al van kinds af aan fan van de boeken van Tolkien, maar ik wist maar heel weinig van de schrijver af”, steekt Collins van wal tijdens ons interview in Los Angeles naar aanleiding van de release van de film. “Ik moest dan ook helemaal niet lang nadenken toen ze me de rol van Edith aanboden, de vrouw die de inspiratie was achter veel van zijn Elven-personages. Dat de regisseur en tegenspelers zo goed meevielen, was uiteraard mooi meegenomen.” (lacht)

Geen brompotten

Collins was vooral onder de indruk van Dome Karukoski (42), een redelijk onbekende Finse regisseur die de verfilming van ‘Tolkien’ voor zijn rekening mocht nemen. De Engels-Amerikaanse actrice bekent dat ze in het begin toch wel een beetje haar twijfels had over hem: “Niet omdat hij onbekend is, maar wél omdat zijn moedertaal Fins is. Ik vond het een opvallende keuze voor een film waarin de Engelse taal zo’n belangrijke rol speelt.” Toch was er volgens Collins nooit sprake van een taalbarrière: “Integendeel. Ik merkte vanaf de eerste draaidag dat Dome wel degelijk zijn huiswerk had gedaan, want hij wist precies hoe alle talen die Tolkien creëerde ontstaan zijn. Dome kwam elke ochtend goedgezind op de filmset aan, was altijd positief ingesteld en werkte met iedereen even graag samen. Ik ken maar weinig regisseurs die op het einde van een lange werkdag nog zo veel energie overhouden als hem. (lacht) Ik merkte heel goed dat Dome met veel plezier ging werken en dat elk crew- en castlid er even graag bij was. Een filmset waar niemand moppert en waar iedereen gelukkig is… dat is een droom voor elke acteur.” (lacht)

Ook met hoofdrolspeler Nicholas Hoult was het meer dan aangenaam samenwerken: “Nicholas is niet alleen een grapjas, maar hij is ook ontzettend lief en attent. Hij behandelde iedereen op de set, van de cast tot crew en van de catering tot de chauffeurs, met enorm veel respect. Nicholas is eerder teruggetrokken en nogal op zijn privéleven gesteld, dus ik heb hem pas tijdens de opnames echt goed leren kennen. Ik vond het een hele verademing om zo veel tijd met een acteur door te brengen die niét graag in de schijnwerpers staat.”

De opnames van ‘Tolkien’ waren nog maar net achter de rug, of Collins was alweer onderweg om een nieuwe film in te blikken. “Ik ben na ‘Tolkien’ meteen naar Brussel gevlogen om Fantine in ‘Les Misérables’ te vertolken. Dat was best pittig.” De actrice verbleef bijna een half jaar bij ons: “Ik moest op mijn tweede draaidag meteen mijn sterfscène spelen, dus dat kan al wel tellen voor mijn eerste week in jullie landje.” (lacht) Wat haar het meeste is bijgebleven? “Het was er verschrikkelijk koud in de winter, met temperaturen tot wel – 13 graden. Ik vond het veel aangenamer toen we in de zomer mochten terugkomen om de laatste scènes in te blikken. Iedereen zat buiten op terrasjes en er waren overal festivalletjes en vlooimarkten. Op mijn vrije dagen nam ik zo veel mogelijk de trein. Dan ging ik naar Antwerpen, Brugge, Gent, Londen of Parijs. Ik ben dol op kerken, kathedralen en kastelen, dus ik heb er alles aan gedaan om zo veel mogelijk van België te kunnen zien. Mijn make-upartieste en ik zijn zelfs een weekendje gaan kamperen in de Ardennen. Het was een onvergetelijke ervaring.”

‘Tolkien’ draait vanaf 18 september in de Belgische bioscoopzalen.