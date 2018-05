Liam Neeson doet mee in de nieuwe 'Men in Black' DBJ

23 mei 2018

06u12

Bron: ANP 0 Film De makers van de reboot van 'Men In Black' hebben Liam Neeson (65) gestrikt voor een grote rol. De acteur gaat de baas spelen van het MiB-kantoor in Londen, waar de film zich afspeelt.

Eerder werd al bekend dat Chris Hemsworth en Tessa Thompson de twee agenten spelen in de film. Hun rollen zijn gebaseerd op die van Will Smith en Tommy Lee Jones in de eerste drie films uit de franchise, die in 1997, 2002 en 2012 uitkwamen. Zij speelden agenten J en K van topgeheim agentschap Men In Black, dat de wereld beschermt tegen buitenaardse slechteriken. Voor de eerste van de drie films, Men In Black uit 1997, schreef Will Smith zijn gelijknamige hit, waarvoor hij een Grammy won.

De reboot wordt geregisseerd door F. Gary Gray, die eerder 'Straight Outta Compton' en 'The Fate Of The Furious' maakte. De film moet in het voorjaar van 2019 uitkomen.