Leonardo Di Caprio en Brad Pitt hadden al véél eerder samen kunnen acteren, in 'Brokeback Mountain'

19 juli 2018

06u42 0 Film Hoewel de eerste film waarin Leonardo DiCaprio en Brad Pitt samen te zien zijn volgend jaar uitkomt in de vorm van misdaadfilm 'Once Upon A Time In Hollywood', hadden de twee al veel eerder als duo kunnen schitteren op het witte doek. Maar volgens regisseur Gus van Sant wezen ze de rol van homokoppel in 'Brokeback Mountain' af.

"Het was lastig om twee acteurs te vinden die de hoofdrollen op zich namen," aldus Van Sant, die oorspronkelijk de beoogde regisseur van de film was. "Zo'n beetje alle grote namen zijn de revue gepasseerd: Leonardio DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ryan Phillippe...maar ze zeiden allemaal nee. Daar had elk zo z'n reden voor." Van Sant zag van het project af, waarna collega regisseur Ang Lee het stokje overnam. En met succes.

Uiteindelijk gingen de rollen naar Heath Ledger en Jake Gyllenhaal, die beiden een Oscarnominatie kregen voor hun acteerwerk. De film zelf werd bekroond met 3 Oscars. Daarbij werden er dankzij 'Brokeback Mountain' veel taboes doorbroken over homoseksualiteit.