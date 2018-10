LeBron James werkt aan reboot van ‘Friday the 13th’ KD

22 oktober 2018

21u19

Bron: Deadline 0 Film Spring Hill, het filmbedrijf van basketbalspeler LeBron James (33), en Studio Vertigo Entertainment werken samen aan een mogelijke reboot van ‘Friday the 13th’. Dat meldt de Amerikaanse site Deadline.

De twee studio's voeren momenteel gesprekken met regisseurs en schrijvers. De rechten van de reeks kwamen onlangs weer vrij, nadat studio New Line in 2009 samen met producent Michael Bay zonder veel succes een eerste 'reboot' had gemaakt.

Hockeymasker

De ‘Friday the 13th’-reeks, die in 1980 van start ging, vertelt het verhaal van moordenaar Jason Voorhees. Hij verdronk als kind in het meer van Camp Crystal Lake omdat zijn begeleiders meer oog voor elkaar hadden dan voor de kinderen. Als zijn moeder jaren later uit wraak de leiding van het kamp uitmoordt en wordt onthoofd, herrijst Jason uit zijn waterige graf en zet hij haar bloederige wraaktocht verder.

In totaal werden er tussen 1980 en 2009 twaalf delen gemaakt, die samen zo'n half miljard dollar hebben opgeleverd. Het personage Jason Voorhees, die altijd een hockeymasker draagt en het liefste een machete hanteert, is sinds de jaren tachtig een van de bekendste horroriconen uit de filmgeschiedenis.

