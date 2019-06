LeBron James is begonnen aan de opnames van vervolg Space Jam-film Redactie

26 juni 2019

09u33

Bron: AD 0 Film De film Space Jam krijgt definitief een vervolg. De opnames van de cross-over tussen de Looney Tunes en topbasketballers uit de NBA zijn begonnen. Dat laat sterspeler LeBron James weten via Twitter. “Ik kan het niet geloven”, schrijft hij.

In 1996 kwam de eerste versie van Space Jam uit. Een film die nog altijd tot de verbeelding spreekt bij veel basketbalfans. Michael Jordan speelde de hoofdrol in de film waarin ook een belangrijke rol is voor de Looney Tunes. LeBron James wordt de opvolger van Jordan in de film. De speler van de LA Lakers is inmiddels begonnen met de opnames. “Dit doet echt wat met me. Ik ben echt Space Jam 2 aan het opnemen.”

Man this really just hit me! I’m really shooting Space Jam 2!! This is so surreal and doesn’t even make sense to me! Where I come from man and what I saw growing up this doesn’t add up to me! 🤦🏾‍♂️! I’m truly grateful and beyond blessed. This is CRAZINESS. 🏀 🐰 🎥 👑🙏🏾 LeBron James(@ KingJames) link

Als kleine jongen keek James naar de film met Jordan. “Ik kan het niet geloven. Waar ik vandaan kom en wat ik zag toen ik opgroeide, zou dit nooit bij mij zijn opgekomen. Ik ben enorm dankbaar. Dit is belachelijk.”



De film wordt geproduceerd door Ryan Coogler, die eerder al werkte aan Black Panther. De regie is in handen van Terence Nace, die voor HBO Random Act of Flyness maakt. Naast James zullen NBA-sterren Damian Lillard, Anthony Davis en Klay Thompson hun opwachting maken.