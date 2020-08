Laurence Fishburne niet gevraagd voor nieuwe Matrix-film SDE

18 augustus 2020

17u21

Bron: ANP 0 Film Laurence Fishburne (59) zal niet te zien zijn in de vierde The Matrix-film, maar dat is niet de keuze van de acteur zelf. Tegenover New York Magazine verklaart hij dat hem simpelweg nooit gevraagd is om de rol van Morpheus weer op te pakken.

"Ik heb nooit een uitnodiging gekregen", aldus Laurence Fishburne. "Maar ik wens hen het beste. Ik hoop dat het geweldig wordt." De acteur is van plan de tijd die hij bespaart door niet in de film te spelen nuttig te besteden. "Misschien schrijf ik hierdoor wel weer een toneelstuk.”

De acteur speelde in de drie eerste films Morpheus, de mentor van Neo (Keanu Reeves). Fishburne heeft goede herinneringen aan de rol. "Het mooie aan hem is dat er een Darth Vader én een Obi-Wan Kenobi in hem zitten. Het is de rol waar ik waarschijnlijk het meest om herinnerd zal worden, wat mooi is. Maar het is niet het enige waar ik om herinnerd zal worden, wat nog beter is.”

Het derde vervolg op de iconische film uit 1999 zou in mei 2021 in de bioscopen te zien zijn, maar de productie heeft vertraging opgelopen door de uitbraak van het coronavirus. Hoofdrolspeler Keanu Reeves maakte deze week bekend dat de opnames voor de film inmiddels hervat zijn in Berlijn. Ook Carrie-Anne Moss en Jada Pinkett Smith keren in het vierde Matrix-deel terug in hun rollen. Inmiddels is bekend dat ook onder meer Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris en Priyanka Chopra een rol hebben in de nieuwe film, die wordt geregisseerd door Lana Wachowski.