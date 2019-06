Lauren Versnick en Steven Van Herreweghe trekken hun elfenoren aan voor ‘Nachtwacht’-film TK

26 juni 2019

12u20 1 Film Momenteel vinden de opnames plaats van ‘Het Duistere Hart’, de tweede bioscoopfilm van ‘Nachtwacht’. Natuurlijk zien we daarin Vladimir (Louis Thyssen), Keelin (Céline Verbeeck) en Wilko (Giovanni Kemper) opduiken, maar het trio krijgt ook gezelschap van een aantal nieuwe gezichten.

Een van de mensen die een gastrol kreeg in de film, is Lauren Versnick (25), de dochter van Lynn Wesembeek en vriendin van Jens Dendoncker. Zij kruipt in de huid van elf Aurel, inclusief lange oren en gekleurde lenzen. Het is haar tweede acteerrol, nadat ze ook in ‘Studio Tarara’ opdook.

Maar Lauren is niet de enige elf in de film: ook Steven Van Herreweghe en Maaike Cafmeyer mochten zich een paar elfenoren laten aanmeten. Zij spelen respectievelijk elfen Haldur en koningin Melisande. Wij vinden de rode ogen van Haldur er alvast top uitzien.