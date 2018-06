Laserpistool Han Solo brengt 550.000 dollar op Redactie

Bron: Belga 0 Film Het laserpistool van Han Solo in de Star Wars-film "Return of the Jedi" is geveild voor 550.000 dollar, omgerekend bijna 472.000 euro. Dat heeft het veilinghuis Julien op Twitter laten weten. De waarde van het pistool was eerder tussen de 300.000 en 500.000 dollar geschat. Die verwachtingen werden dus overtroffen.

Het neppistool van zowat 40 centimeter, dat voornamelijk uit hout bestaat, werd vorige maand tentoongesteld in New York. Daarvoor was het meer dan 30 jaar lang in het bezit van James Schoppe, artistiek directeur van "Return of the Jedi", die in 1983 uitkwam. Het was acteur Harrison Ford die in de film rondzwaaide met het pistool.

Shoppe deed op de veiling nog een veertigtal Star Wars-objecten van de hand, waaronder een Ewok-bijl en plannen van het schip van Jabba the Hutt. De Ewok-bijl ging onder de hamer voor 11.250 dollar, terwijl een andere sabel uit de film 90.624 dollar haalde. Dat is allemaal klein bier vergeleken met de 2,76 miljoen dollar die vorig jaar werd neergeteld voor de iconische robot R2-D2.