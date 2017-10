Lars von Trier ontkent intimidatie van Björk: "Ze was sterker dan wij en ons bedrijf samen" TK

06u42

Bron: ANP 0 AFP Lars Von Trier en Bjork in 2000 Film De Deense regisseur Lars von Trier ontkent dat hij zangeres Björk seksueel heeft geïntimideerd. De IJslandse sprak zich eergisteren in een bericht op Facebook uit over een intimiderende en onaangename ervaring met een Deense regisseur op een filmset. Ze noemt geen namen, maar von Trier is de enige Deense regisseur met wie ze ooit samenwerkte.

Björk speelde in 2000 de hoofdrol in de film 'Dancer in The Dark', geregisseerd door von Trier. "Het werd mij duidelijk dat het universeel geaccepteerd is dat een regisseur zijn actrices kan betasten en lastigvallen, aangemoedigd door zijn crew. Toen ik de regisseur afpoeierde, strafte hij mij door het verhaal te creëren dat ik de moeilijke was. Door mijn kracht, mijn team en omdat ik geen ambities had in de acteerwereld, kon ik weglopen en met de jaren herstellen. Ik maak me zorgen dat anderen die met dezelfde man werkten dat niet konden."



In de Deense krant Jyllands Posten ontkent de bekende Deen de beschuldigingen. "Dit is niet het geval geweest. Maar het is een feit dat we niet goed met elkaar overweg konden. Aan de andere kant leverde zij een van de beste prestaties ooit in een van mijn films." Peter Aalbæk Jensen, de producent van de film, gelooft ook niet in de aantijgingen van Björk. "Voor zover ik mij herinner, waren wij de slachtoffers. Die vrouw was sterker dan Lars en ik en ons bedrijf bij elkaar."