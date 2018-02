Lara Croft is terug (en 6 andere films die in maart uitkomen) TK

27 februari 2018

17u58 2 Film De laatste keer dat we Lara Croft in de cinema aan het werk konden zien, was in 2003, toen Angelina Jolie de rol nog voor haar rekening nam. De knappe archeologe is nu echter helemaal terug in een gloednieuwe remake van Tomb Raider, en de prent belooft een heuse blockbuster te worden. Kan die film je niet echt bekoren? Geen probleem, want we lijsten hieronder nog zes andere toppers op die in maart in de bioscoop uitkomen.

1. LBJ

Lyndon B. Johnson is een van de minder bekende presidenten van de Verenigde Staten, maar dat maakt zijn verhaal niet minder opmerkelijk. De man was vice-president onder John F. Kennedy en nam zijn plaats in na diens moord. Tijdens de daaropvolgende verkiezingen won hij met overweldigende cijfers. Topacteur Woody Harrelson kruipt in de huid van Johnson, en dat staat - ondanks het vette southern accent - garant voor een prima film.

LBJ, vanaf 7 maart in de bioscoop.

2. The Mercy

Als je namen als Colin Firth en Rachel Weisz hoort, spitsen filmliefhebbers de oren. De twee vertolken hier het waargebeurde verhaal van Donald Crowhurst, een amateurzeiler die het plan opvat om deel te nemen aan een wedstrijd. Hij moet daarbij de wereld rondvaren, maar dat blijkt veel minder eenvoudig als gedacht. Uiteindelijk raakt Crowhurst alle voeling met de realiteit kwijt en begint de boel te bedotten.

The Mercy, vanaf 7 maart in de bioscoop.

3. Tomb Raider

Vergeet Angelina, vanaf nu is Alicia Vikander de vrouw die van wanten weet in Tomb Raider. De laatste prent dateert al van 2003, dus vond Warner Bros. de tijd rijp om het populaire gamepersonage nog eens op het grote scherm te brengen. Waar we ons dit keer aan mogen verwachten? Aan een plot met inhoud en substantie: we volgen dit keer de beginjaren van Lara Croft, die in de film amper 21 is. De nadruk ligt ook meer op haar brein en karakter dan op haar boezem, wat we alleen maar kunnen toejuichen.

Tomb Raider, vanaf 14 maart in de bioscoop.

4. Death Wish

Bruce Willis en actiefilms, het is nooit een slechte combinatie geweest. 'Death Wish' is een onvervalste wraakprent die een flinke dosis geweld niet schuwt, maar natuurlijk doet Bruce het allemaal vanuit een goede inborst. Zijn personage Paul Kersey verloor immers zijn vrouw tijdens een brutale aanval en vindt bij de politie weinig steun. In plaats van in de bodem van een fles te kruipen, besluit hij dan maar om het recht in eigen handen te nemen. Oscarwinnende acteerprestaties hoef je hier niet te verwachten, maar amusant wordt het ongetwijfeld wél.

Death Wish, vanaf 21 maart in de bioscoop.

5. Sherlock Gnomes

Gnomeo en Juliet waren in 2011 een onverwacht succes, en het verwondert ons dan ook dat er zo lang gewacht werd met een vervolg. Maar dit jaar zijn de sympathieke kabouters terug en moeten ze een mysterie oplossen. Daarvoor roepen ze de hulp in van Sherlock Gnomes (ingesproken door Johnny Depp), die de vrienden van het koppel moet terugvinden. Een grote aanrader voor wie thuis een of meerdere bengels heeft rondlopen, al zullen ook volwassenen zich kostelijk amuseren.

Sherlock Gnomes, vanaf 21 maart in de bioscoop.

6. Ready Player One

In een niet zo heel verre toekomst gaat de wereld gebukt onder een zware energiecrisis. Een herkenbaar scenario, ware het niet dat de mensheid in dit verhaal zijn toevlucht genomen heeft in OASIS, een virtueel realityspel. Dat is waar 'Ready Player One' om draait, de populaire fictieroman waar nu ook een filmversie van uitkomt. En als we je vertellen dat Steven Spielberg daarbij de touwtjes in handen had, kan je vertrouwen op een goede uitkomst.

Ready Player One, vanaf 28 maart in de bioscoop.

7. Mary Magdalene

Of je nu gelooft in de geschiedenis achter de Bijbel of niet, je kan niet ontkennen dat het boek enkele indrukwekkende verhalen bevat. Deze film draait rond het verhaal van de kruisiging van Christus, maar dan vanuit het standpunt van Maria Magdalena. Rooney Mara en Joaquin Phoenix nemen de hoofdrollen voor hun rekening, wat veelbelovend is. Dit is overigens de laatste film waar de populaire Ijslandse componist Jóhann Jóhannsson aan werkte voor zijn dood.

Mary Magdalene, vanaf 28 maart in de bioscoop.