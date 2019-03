Langverwachte ‘Sherlock Holmes 3’ speelt zich af in Wilde Westen MVO

19 maart 2019

11u58

Bron: ANP 5 Film Er wordt steeds meer bekend over de derde film van de Britse superspeurneus Sherlock Holmes. HN Entertainment weet dat de film zich in de Verenigde Staten zal afspelen, en dan wel ten tijde van het Wilde Westen.

Detective Sherlock Holmes (Robert Downey jr.) en zijn assistent Dr. Watson (Jude Law) beleven hun volgende avontuur om precies te zijn in San Francisco, Californië. De voorgaande films speelden zich af in het Victoriaanse Londen en deels in Parijs. Details over het nieuwe verhaal zijn nog niet bekend.

Begin deze maand werd wel aangekondigd dat de derde film uit de Sherlock-trilogie van Guy Ritchie pas in december 2021 in de bioscopen zal draaien. Oorspronkelijk zou de film een jaar eerder in première gaan. Waarom de release is uitgesteld is niet bekend.