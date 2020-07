Langverwachte ‘Hamilton’-verfilming te zien op Disney+ LOV

03 juli 2020

10u46 0 Film Vrijdagochtend lanceerde Disney+ de langverwachte verfilming van de hitmusical ‘Hamilton’. Dat zorgde al meteen voor heel wat opschudding, want de streamingdienst kon de drukte niet aan.

Veel gebruikers van Disney+ maakten vrijdagochtend op sociale media melding van een storing. De dienst lijkt voor abonnees niet meer bereikbaar te zijn. Dit komt vermoedelijk door de grote vraag naar de film, die vanaf vrijdagochtend 09.00 uur online staat.

‘Hamilton’ vertelt het levensverhaal van founding father Alexander Hamilton. Hij was als immigrant de eerste minister van Financiën van de VS en schreef mee aan de grondwet van het land. Componist en schrijver Lin-Manuel Miranda besloot rap- en hip-hopmuziek te gebruiken om zijn verhaal en de ontstaansgeschiedenis van Amerika te bewerken tot musical. Alle hoofdrollen, dus ook van founding fathers als Washington, Jefferson en Madison, worden gespeeld door acteurs van kleur.

Opname

Het theaterstuk won planken vol prijzen en is vanaf de eerste dag doorlopend uitverkocht, zowel op Broadway als in Londen. Regisseur Thomas Kail maakte in juni 2016 opnames van de musical met de oorspronkelijke cast. Hij werkte vier jaar met tussenpozen aan de montage.

In eerste instantie wilde Disney de filmregistratie volgend jaar in de bioscopen uitbrengen. Maar toen alle theaters waar ‘Hamilton’ speelde voor onbepaalde tijd moesten sluiten vanwege de pandemie, werd besloten de film te lanceren op streamingdienst Disney+. De eerste recensies zijn laaiend enthousiast.