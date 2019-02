Lady Gaga en Angelina Jolie vechten om rol van Cleopatra in nieuwe film MVO

20 februari 2019

10u02 1 Film Een nieuwe Hollywoodproductie van ‘Cleopatra’ is in de maak, en zowel Lady Gaga als Angelina Jolie hebben hun zinnen op de rol gezet. Misschien grijpen ze er allebei naast, gezien het publiek er niet van overtuigd is dat de Egyptische koningin blank was.

Filmbedrijf Sony zou Angelina Jolie al langer in de gaten houden met de rol in het achterhoofd, maar sinds Lady Gaga een Oscarnominatie in de wacht sleepte voor haar rol in ‘A Star Is Born’, is ook zij een zeer gegeerde kandidaat. Zowel Angelina als Gaga zouden interesse hebben.

Geruchten over de titanenstrijd tussen de twee actrices deed heel wat losbreken op Twitter. Niet iedereen ziet het zitten om alweer een blanke actrice als Cleopatra te zien, zoals Elizabeth Taylor haar destijds speelde in 1963.

Niet blank

Hoewel Cleopatra van Griekse afkomst was, wijzen bepaalde onderzoeken erop dat ze misschien wel eens een bruine huid kon hebben. Dat is onder andere gebaseerd op bevindingen in de graftombe van haar zus, Arsinoë. Onderzoekers menen dat haar botten erop wijzen dat zij alvast een gemengde etniciteit had. Maar langs de andere kant weet men niet zéker of het om de zus van Cleopatra gaat, want haar lijk verdween tijdens de tweede wereldoorlog en dat maakte verder onderzoek onmogelijk.

Volgens fans is er echter reden genoeg om de rol van Cleopatra dit keer aan een zwarte vrouw te geven. En uiteraard duikt Beyoncé meteen op als één van de topfavorieten, onder andere omdat ze naar de Egyptische koningin Nefertiti verwees in haar shows. Langs de andere kant wordt er op sociale media wel verwezen naar de interessante neus van Lady Gaga, die dicht aanleunt bij de iconische neus van de koningin.

Het is nog niet duidelijk welke actrice met de rol zal gaan lopen, of wanneer de film verschijnt.

Neither Lady Gaga or Angelina should be Cleopatra. It should be Beyoncé. 🤷🏽‍♀️ a southern negro spiritual.(@ YExcuseMyFrench) link

It is being reported that @ladygaga & Angelina Jolie are currently competing to play Cleopatra in an upcoming movie.



Who would you like to see play the role? pic.twitter.com/K7BtUsZrIf Muse Buff(@ MuseBuff) link

Umm ok who else is here for Beyoncé being Cleopatra? pic.twitter.com/HEvNEMG3CU Neil B(@ beyoneil) link