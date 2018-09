Lady Gaga emotioneel op première 'A Star Is Born': "Op school werd ik zoveel gepest" TK

10 september 2018

08u51

Lady Gaga ziet veel van zichzelf terug in Ally, het personage dat ze speelt in 'A Star Is Born'. Dat zei de zangeres en actrice in Toronto, vlak voor de première van haar eerste speelfilm. Op de rode loper werd ze zelfs een beetje emotioneel, volgens Variety.

In 'A Star Is Born' speelt Lady Gaga Ally, een beginnende singer/songwriter. "Ik zie zoveel van mijn jongere zelf terug in haar", zei de ster. "Ik geloofde niet in mijzelf en vond dat ik lelijk was. Op school werd ik veel gepest." Ze vertelde dat die negatieve gevoelens verdwenen toen ze ging zingen en acteren. "Dat was voor mij een manier om aan alle pijn en vernederingen te ontsnappen."

Bradley Cooper was haar regisseur én haar tegenspeler in 'A Star Is Born'. Hij speelt de rol van een muzikant die in Ally gelooft en haar mentor wordt. Tussen Lady Gaga en Bradley ontstond al voor de opnamen een goede band. "Ik hoorde zijn ongelofelijke stem en was meteen verkocht", zegt ze over haar tegenspeler. De twee sloten een soort van pact en geloofden in elkaars talenten.

'A Star Is Born' is bij ons vanaf 3 oktober in de bioscopen te zien.