Lady Gaga barstte in huilen uit door Oscarnominatie KD

23 januari 2019

18u35

Lady Gaga (32) werd overmand door emoties toen ze van haar manager te horen kreeg dat ze voor een Oscar genomineerd is. De zangeres was zelf niet opgebleven voor de nominaties omdat ze niet had gedacht er eentje in de wacht te slepen.

De 32-jarige zangeres sliep nog toen de nominaties werden aangekondigd. "Ik werd om 8.30 uur wakker. Ik wist nog van niets", aldus Lady Gaga tegen The New York Times. Haar manager bracht haar op de hoogte van het nieuws. En dat kon op een wel heel emotionele reactie rekenen, aldus de zangeres. "Ik barstte meteen in huilen uit.” Lady Gaga is genomineerd voor de prijs van beste actrice voor haar rol in ‘A Star is Born’.

De emotionele reactie van Lady Gaga is verrassend, want eerder had de filmactrice aangegeven geen nood te hebben aan een Oscar. “Het gaat niet om de award”, verduidelijkte ze. “Het gaat om het proces dat iets creëert. Als je je dromen wil volgen en een ster wil worden, dan doe je het maar beter omdat je mensen hun leven wil veranderen. Je doet het niet om je eigen leven te veranderen.”