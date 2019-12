Laatste ‘Star Wars’-film rotslecht onthaald: “Een epische zenuwinzinking” IDR

19 december 2019

17u01 16 Film ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ mag dan wel de langverwachte slotfilm zijn van de intergalactische saga, critici zijn absoluut niet te spreken over de prent. “Een ronduit slechte film met een vreselijk einde”, oordeelt zakenblad Forbes zelfs.

In ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ ontdekt Rey (Daisy Ridley) haar Jedi-kracht in een wereld waarin de Jedi nagenoeg zijn uitgestorven. De makers beloven een film vol loeiharde actie, mét een spectaculaire ontknoping. De film breit zo een einde aan de saga die in 1977 begon, al zijn er op termijn plannen voor twee nieuwe trilogieën.

58 procent

Een mooi sluitstuk voor een episch afscheid van de galaxay far far away, zou je dan denken. Maar wie op zoek gaat naar recensies van ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ kan er niet omheen: de negende en voorlopig ook laatste film in de wereldberoemde franchise is allesbehalve de prent geworden die de harten van de critici verovert. Integendeel, de film krijgt er veelal genadeloos van langs in de Amerikaanse pers. Zo haalt de film op Rotten Tomatoes amper 58 procent. Ter vergelijking: ‘The Last Jedi’, de vorige prent uit de reeks, kreeg op datzelfde platform een score van 91 procent.

En ook de toonaangevende Amerikaanse bladen zijn allesbehalve enthousiast. Zo spreekt men bij zakenblad Forbes van “een ronduit slechte film met een vreselijk einde”. Ook Vanity Fair reageert lauwtjes. “Deze film wil te graag geliefd zijn, waardoor je er warm noch koud van wordt”, schrijft het blad. “De strijd tussen goed en kwaad lijkt eerder op de rivaliteit bij een sportwedstrijd”, zegt de New York Times dan weer.

Retraite

Bij Time Magazine klinkt de kritiek nog scherper. “Deze film doet zo hard zijn best om niemand te beledigen. Het lijkt meer alsof de plot in elkaar werd gestoken door fans, in plaats van door professionele filmmakers. Als een computer deze film had gemaakt, was hij ongetwijfeld beter geweest.” Daar sluit ook de LA Times zich bij aan. “Deze film voelt aan als een epische zenuwinzinking. Deze ‘rise’ lijkt meer op een retraite...”