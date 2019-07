Laatste kans voor ‘Avengers: Endgame’ om wereldrecord te breken? ‘The Lion King’ komt roet in het eten gooien MVO

15 juli 2019

08u19 0 Film Ondanks een slim georganiseerde re-release van de film, waarbij ‘Avengers: Endgame’ opnieuw werd uitgebracht met extra beelden, slaagde de Marvel-franchise er nog niet in om genoeg bezoekers naar de bioscopen te lokken om het wereldrecord bij de box office te breken.

Dat record staat al tien jaar op naam van ‘Avatar’, een film die zowaar 2,787,965,087 dollar opbracht. ‘Endgame’ zit bijna over de grens, met zo’n 2,780,800,139 dollar op de teller. Ze hebben nog maar 8 miljoen dollar nodig om haasje over te doen, maar dat zou wel eens moeilijker kunnen blijken dan gedacht. Hoewel Iron Man-acteur Robert Downey Jr dat bedrag zelf zou kunnen voorzien met zijn kleingeld, is dat niet hoe het spel in elkaar zit. Het geld moet er komen door fans die de film gaan bekijken in de zalen.

Door de komst van ‘The Lion King’, die deze week ook in ons land in première gaat, zal ‘Endgame’ echter uit vele bioscopen verdwijnen om plaats te maken voor de nostalgische leeuwtjes. Ja, de film zal het record naar alle waarschijnlijkheid nog breken, maar de laatste loodjes wegen bijzonder zwaar.

Leeuwendeel voor Simba

Bovendien is ‘The Lion King’ zélf één van de underdogs voor het wereldrecord. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de prent het zal halen, wordt wel verwacht dat Simba en zijn vriendjes het beter zullen doen dan de ‘Frozen’, ‘Star Wars’-franchises, en hoopt men voorzichtig al op een plaatsje in de top 10. ‘The Lion King’ heeft namelijk veel mee: de prent kan zowel rekenen op de nostalgische factor (die de remake van ‘Beauty and the Beast’ op de 15de plaats deed belanden) als op de hype die heerst rond deze specifieke remake. Dat vooral dankzij bekende koppen als Beyoncé, die een stemmentje inspreken, en de nieuwste computertechnologie van het bedrijf die alles er levensecht doet uitzien. Kortom, het is afwachten of de Avengers de nieuwe kampioenen zullen worden, nu het leeuwendeel van de kijkers steevast richting deze andere Disneytopper trekt.