Laatste draaiweek: Adil El Arbi & Bilall Fallah ruilen Miami voor Mexico LAATSTE DRAAIWEEK 'BAD BOYS FOR LIFE' Redactie

15 april 2019

00u00 0 Film De opnames van 'Bad Boys for Life' zitten er bijna op voor Adil El Arbi (30) en Bilall Fallah (33). Voor de laatste scènes vlogen onze regisseurs gisteren met Will Smith en Martin Lawrence van Miami naar Mexico. Nadien gaan ze richting LA voor de postproductie. Het resultaat van hun Hollywooddebuut zien we pas begin 2020.

Tot twee weken geleden verbleven de 'Patser'-regisseurs met de hele filmcrew in Atlanta, waar de meeste scènes van 'Bad Boys for Life' werden ingeblikt. In die derde 'Bad Boys'-film komen politieagenten Mike Lowrey (Will Smith) en Marcus Burnett (Martin Lawrence) opnieuw bij elkaar wanneer een Albanese huurling, wiens broer vermoord werd, hen een belangrijke bonus belooft voor een opdracht. Alleen is hun toestand een tikkeltje 'anders' dan in de vorige twee films: Marcus is ondertussen inspecteur bij de politie en Mike zit in zijn midlifecrisis. Maar beeld je net als in de vorige films een explosie van actiescènes, vette auto's, veel bad guys en sexy dames in. "De film speelt zich af in Miami", vertelden Adil en Bilall ons nog voor het begin van de opnames. "Maar omdat Atlanta qua locatie gemakkelijker is, filmen we daar het grootste deel." Begin deze maand vlogen onze jongens voor hun Hollywooddebuut wél richting Miami, waar een deel van de beroemde Ocean Drive - een boulevard vol stoere wagens en neonverlichting - werd afgesloten voor de opnames. De laatste scènes worden deze week nog ingeblikt. Niet in Miami, wel in Mexico. Eenmaal die laatste beelden op camera staan, zitten de opnames erop en is het tijd voor de postproductie in Los Angeles.

Kans op spoilers

Adil en Bilall lijken na een kleine tien maanden - aan de opnames gingen maanden van voorbereiding en onzekerheid vooraf - op Amerikaanse bodem helemaal ingeburgerd in het filmwereldje. En ze bouwden er ook heel wat vriendschappen op. Niet alleen met hoofdrolspelers Will Smith en Martin Lawrence, maar ook met de andere acteurs, onder wie Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, en DJ Khaled. Een selfie hier, een groepsknuffel daar: de crew is one big happy family. Althans, dat leiden we af uit de bijna dagelijkse updates op de sociale media van Adil en Bilall. Want de regisseurs zélf vragen hoe hun Amerikaanse avontuur tot nu toe al verlopen is, kan en mag niet. Tot aan de release van de film, die voorzien is op 17 januari 2020, zorgt Sony Pictures ervoor dat geen enkele spoiler gelekt kan worden. Géén interviews dus. Zelfs niet over het persoonlijke leven van Adil en Bilall, dat wellicht dubbel zo anders is dan hun leventje op Belgisch grondgebied. Ook niet na maanden van aandringen en onderhandelen.

Het contrast met de interviews en setbezoeken die er bij hun Vlaamse films als 'Patser' en 'Black' werden geregeld, kan nu dus haast niet groter zijn. Welcome to Hollywood.