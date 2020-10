Kristen Stewart zenuwachtig voor rol van Diana: “Ik wil haar niet zomaar spelen, ik wil haar leren kennen” MVO

08 oktober 2020

16u58

Bron: ANP 0 Film De opnames voor de film ‘Spencer’ gaan pas begin volgend jaar van start, maar Kristen Stewart is al druk bezig zich het accent van prinses Diana aan te meten. En dat is niet makkelijk, zo vertelt de actrice in een interview met InStyle.

“Het is enorm intimiderend want iedereen kent die stem. Die was zo apart en herkenbaar”, stelt de Amerikaanse, die momenteel werkt met een dialectcoach om het accent van Diana onder de knie te krijgen. En dat is niet haar enige voorbereiding. “Qua research heb ik er nu twee en een halve biografie opzitten, ik wil alles uit hebben voordat ik aan de film begin.”

Voor de actrice is het erg belangrijk om zoveel mogelijk over de prinses van Wales te weten te komen. “Ik wil haar niet zomaar spelen, ik wil haar leren kennen”, zegt ze daarover. “Het is lang geleden dat ik er zo naar uit heb gekeken om een rol te spelen.”

Spencer speelt zich af in drie dagen in de vroege jaren negentig, als Diana tijdens de feestdagen op landgoed Sandringham in Norfolk besluit dat haar huwelijk met prins Charles niet werkt. De film wordt geregisseerd door Chileen Pablo Larraín. Hij was eerder verantwoordelijk voor de biopic Jackie, over het leven van Jackie Kennedy.