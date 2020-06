Kristen Stewart gaat prinses Diana spelen in nieuwe film SDE

Bron: Deadline 0 Film Kristen Stewart (30) gaat de hoofdrol spelen in ‘Spencer’, een nieuwe film over het leven van de Britse prinses Diana. Dat heeft Deadline bekendgemaakt. De opnames starten naar verwachting begin 2021.

De film speelt zich af gedurende drie dagen in de vroege jaren negentig, toen prinses Diana besloot dat haar huwelijk met prins Charles niet werkte. Ze nam de beslissing tijdens de feestdagen op het landgoed Sandringham in Norfolk.

De film wordt geregisseerd door de Chileen Pablo Larraín. Hij maakte eerder al de biopic ‘Jackie’, over het leven van Jackie Kennedy. Larraín is naar eigen zeggen geobsedeerd door het liefdessprookje tussen Diana en Charles dat vroegtijdig strandde. "Normaal gesproken vindt de prins zijn prinses, vraagt hij haar ten huwelijk en wordt zij uiteindelijk koningin. Zo hoort het sprookje te gaan. Als iemand besluit om geen koningin te worden en liever haar eigen weg gaat, is dat een enorme beslissing. Ik ben daar altijd door verrast geweest en denk dat het een heel moeilijke stap was om te nemen. Dat wordt het hart van de film", aldus de 43-jarige regisseur.

Hij vindt de Amerikaanse Kristen Stewart, die Diana zal spelen, de perfecte keuze. “Om dit goed te doen, heb je iets heel belangrijk nodig: mysterie. Kristen kan heel veel dingen zijn, en ze kan zowel mysterieus en fragiel zijn als erg sterk. Dat is wat we nodig hebben. De combinatie van die elementen zorgde ervoor dat ik aan haar dacht. Hoe ze op het scenario reageerde en hoe ze het personage benadert, is mooi om te zien. Ik denk dat ze iets prachtig en intrigerend gaat doen.”

