Kristen Bell kruipt opnieuw in de rol van prinses Anna, maar... “Frozen 2 wordt géén typische sequel” MVO

21 januari 2019

13u33 0 Film “Ik mag niets zeggen, want ik ben er zeker van dat Disney me op de hielen zit!”, steekt Kristen Bell (38) aanvankelijk nog van wal wanneer ze gevraagd wordt naar de langverwachte sequel van ‘Frozen’. “Maar, oké, ik weet wel één en ander...”, klinkt het niet veel later.

We hoeven niet te verwachten dat de voorlopig nog titelloze ‘Frozen 2' precies hetzelfde wordt als wat we van de franchise gewoon zijn, zo vertelt Kristen, die de stem van Anna inspreekt. “Men wil koste wat het kost vermijden dat dit een nieuwe ‘aflevering’ van ‘Frozen’ wordt, begrijp je? Het is niet zo dat iemand in de problemen raakt en dan gered moet worden.” Naast ‘Frozen’ bracht Disney namelijk al twee kortfilms over de personages uit: ‘Frozen Fever’ en ‘Olaf’s Frozen Adventure’. “Het is een verhaal dat verteld moét worden over onze personages. Het heeft een diepere boodschap, net zoals de eerste film. Persoonlijk was ik érg enthousiast na het lezen van het script. Ik had totaal niet verwacht dat we die kant op zouden gaan!”

Jammer genoeg zijn we nog twee volledige jaren van de ‘Frozen 2'-release verwijderd, en zullen we nog tot dan moeten wachten voor we iets meer te weten komen over de verhaallijn. Er zijn al wel enkele beelden uit de film gelekt vanuit Rusland, waarop hoofdrolfiguren Anna en Elsa er opvallend volwassener uitzien.