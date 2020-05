Krachtige boodschap van hoop van makers ‘Star Wars’ sam

04 mei 2020

16u22 3

De Star Wars-ploeg deelt een video vol hoop naar aanleiding van Star Wars Day. De vierde mei wordt genoemd omdat ‘May the fourth’ klinkt als het gekende ‘may the force...’. De video van dik anderhalve minuut bevat fragmenten uit het hele Star Wars-universum, van de klassieke films tot de nieuwste tv-series.

De boodschap is duidelijk: in deze zware coronatijden is elkaar helpen meer dan ooit van belang. Net als blijven hopen. Hopen dat alles beter wordt. Want alles komt goed.