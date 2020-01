Kostuumontwerper Marvel onthult geheimen van de superhelden: “Spandex? Nefast voor de spieren...” MVO

31 januari 2020

18u20 1 Film Ze mogen dan wel onoverwinnelijk zijn, ook superhelden hebben af en toe wat hulp nodig. En dan vooral wanneer ze voor de kleerkast staan. Kostuumontwerper Judianna Makovsky legt haar geheimen - en die van onze helden - bloot. “Spandex? Goh, nergens goed voor, eigenlijk.”

De voornaamste leugen die ze probeert te verkopen is namelijk dat je alle spieren en rondingen kan zien in spandex. “Je zou dat denken, maar het tegendeel is waar. Stretch-stof zorgt dat je niéts meer ziet van een lichaam. Het zuigt alles naar binnen. Onze acteurs zijn in topvorm, maar vanaf het moment dat ze die strakke pakjes aantrekken is daar niets meer van te merken. We moeten al die outfits dus subtiel opvullen met ‘een bilspier hier’ en ‘een armspier daar’. Anders zouden ze eruitzien als schriele kippen. Begrijp me niet verkeerd, we vullen die kostuum niet méér op dan nodig is. Iedereen moet nog steeds naar de fitness. We stoppen alle spieren gewoon terug waar ze normaal gezien zouden moeten zijn.” Geen wonder dus dat geen enkel Halloween- of carnavalkostuum opkan tegen het origineel.

Makovsky weet waarover ze spreekt. Ze werkt als voor Marvel sinds 2014. Haar kostuums zijn onder andere te zien in ‘Captain America: The Winter Soldier’, ‘Captain America: Civil War’, ‘Guardians Of The Galaxy: Vol 2', ‘Avengers: Infinity War’ en de meest succesvolle film aller tijden: ‘Avengers: Endgame’.

Gigantisch team

Dit jaar was ze voor de achtste keer genomineerd voor de Costume Designers Guild Awards, dankzij haar werk in ‘Engame’. Jammer genoeg kon ze haar nominatie niet verzilveren. “Het was de grootste crew die ik ooit had gehad”, herinnert ze zich. “Mensen beseffen niet hoeveel werk erin kruipt. Er zijn mensen die voor de acteurs moeten zorgen, mensen die de kleren moeten maken, make-up artiesten, kappers, gespecialiseerde leder-bewerkers, techneuten - want ja, sommige dingen geven licht... Er zaten tussen de 100 en 120 mensen in mijn team.”

Net zoals alle andere aspecten in de filmindustrie, is ook het kostuumdepartement gemoderniseerd. “Er zijn zoveel nieuwe technieken die we kunnen gebruiken. Stof afsnijden met lasers, 3D-printen...” Toch lopen de helden niet altijd rond in wat we denken. “Het lijkt allemaal op leer en metaal, maar daarin kan je je niet bewegen tijdens actiescènes. Meestal printen we motieven op katoen, om het op zwaardere materialen te doen lijken.”

Spider-Man

Over de moeilijkste superheld om te kleden moet ze niet twijfelen: “Spider-Man”, klinkt het meteen. “Het lijkt zo simpel, een strak spandex-pakje... maar het moet passen zonder rimpels, je mag geen naden zien. Het moet aanpassen over zijn hoofd, maar de acteur in kwestie - Tom Holland - moet zich er ook in kunnen bewegen. Er was meer dan één genie binnen ons team nodig om die outfit tot leven te brengen.”

Spoilers

Als kostuumontwerper was Makovsky één van de weinigen die het volledige script van ‘Endgame’ op voorhand te zien kregen. “Ik mocht niets tegen de acteurs vertellen over de plot, want zij hadden op voorhand slechts een beknopte versie gelezen. Dat was om spoilers te voorkomen: er mocht niets lekken naar de media. Dat er een begrafenis zou plaatsvinden, mocht ik hen bijvoorbeeld nog niet zeggen. We maakten hen wijs dat ze naar ‘een huwelijk gingen’. Ik moest me de hele tijd verantwoorden: jaja, geloof me maar, je moet zwart dragen op dat feest. Het is een concept”, lacht ze. “Maar ze weten allemaal heel goed dat ik niets prijsgeef over de verhaallijn. Ondertussen zijn ze allemaal al op het punt gekomen dat ze me gewoon niets meer vragen.”