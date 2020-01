Komt er een nieuwe ‘Bridget Jones’-film? Renée Zellweger zegt alvast ja LV

14 januari 2020

21u13

Bron: Vanity Fair 6 Film Of Renée Zellweger nog eens in de huid van Bridget Jones wilt kruipen? Als het van de 50-jarige actrice afhangt, komt er snel een nieuwe film.

Het dagboek van ‘Bridget Jones' is nog niet uitgeschreven, vindt Renée Zellweger. Wanneer ze tijdens een interview met Vanity Fair de vraag krijgt of ze zou meewerken aan een vervolg op de populaire films, onthult ze dat ze daar direct ja op zou zeggen. “Sommige mensen doen er flauw over, maar ik meen het. Ja, ik zou het doen. Maar ik denk dat je die vraag eerder aan Helen Fielding, de schrijfster, moet stellen”, zegt Renée. “Ik hoop dat ze dat wilt. Ik weet dat ze nog een boek heeft geschreven, dus wie weet.”

“Ik ben altijd de laatste die het weet”, grapt Zellweger nog. “Ze zijn al sets aan het bouwen wanneer ze me bellen en vragen: wat denk je? Maar het is zo leuk. Man, wat zou ik het leuk vinden om nog eens in haar huid te kruipen.”