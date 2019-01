Komt er een nieuw vervolg op ‘The Princess Diaries’? Anne Hathaway en Julie Andrews hopen van wel KD

25 januari 2019

19u01

Bron: WWHL 0 Film Er komt mogelijk een nieuw vervolg op de populaire film ‘The Princess Diaries’ met Anne Hathaway (36) en Julie Andrews (83). Anne verklaarde in ‘Watch What Happens Live’ dat zowel zij als ‘The Sound of Music’-actrice graag een derde deel zouden opnemen.

De nieuwe film zou van de reeks een trilogie maken, en dat meer dan 15 jaar na de verschijningsdatum van het tweede deel. De geruchten over een derde ‘The Princess Diaries’-film doen al de ronde sinds 2017 toen de auteur van de boekenreeks waarop de films gebaseerd zijn, vertelde dat er wel degelijk een script bestaat voor een derde film rond prinses Mia.

Anne reageerde in de talkshow ‘Watch What Happens Live’ op het gerucht en vertelde dat beide hoofdrolspeelsters het helemaal zien zitten om aan een derde deel mee te werken. “Ik wil het doen. Julie wil het ook doen. We willen het echt allemaal”, aldus de actrice. “Maar we willen het alleen doen als het perfect is omdat we net zoveel om de films geven als de fans. Het is voor ons net zo belangrijk.” Of er ook echt concreet aan iets gewerkt wordt, kan de actrice niet kwijt. “We willen niets naar buiten brengen tot het klaar is, maar we werken er aan.”