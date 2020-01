Komt die verzoening er dan toch? Aniston en Pitt eisen alle aandacht op tijdens SAG Awards LV

20 januari 2020

07u15

Bron: ANP 1 Film Op de SAG Awards, de prijzen die uitgereikt worden door de vakbond van de filmwereld, zijn Renée Zellweger en Joaquin Phoenix in de prijzen gevallen. De twee wonnen respectievelijk ‘beste actrice’ en ‘beste acteur’ in de filmcategorieën. Op social media was er vooral aandacht voor exen Jennifer Aniston en Brad Pitt, die elkaar tegen het lijf liepen.

Zellweger en Phoenix boeken zege na zege dit awardseizoen. Eerder deze maand gingen de twee er al vandoor met Golden Globes en Critics’ Choice Awards. Zowel Zellweger als Phoenix is ook genomineerd voor een Oscar, waarvoor de Screen Actors Guild Awards een belangrijke graadmeter zijn. De Academy Awards worden op 9 februari uitgereikt.

Zellweger droeg zondag haar award op aan Judy Garland, de ‘Wizard Of Oz’-actrice die ze speelt in de biopic. “Judy, je gemeenschap denkt vanavond aan je”, zei ze over de leden van SAG-AFTRA, de vakbond van Hollywoodacteurs die de awards verdeelt.

Phoenix had lovende woorden voor alle andere genomineerden in zijn categorie: Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Taron Egerton en Christian Bale. Hij eindigde zijn speech met een eerbetoon aan een overleden collega, die eerder ook de rol van ‘The Joker’ vertolkte: “Ik sta hier op de schouders van mijn favoriete acteur, Heath Ledger.”

(Lees verder onder de foto.)

Verzoening Aniston en Pitt?

Ook Brad Pitt en Jennifer Aniston vielen zondag bij de uitreiking van de SAG Awards allebei in de prijzen. Maar er was vooral aandacht voor foto’s waarop de exen elkaar backstage feliciteerden, en die werden massaal gedeeld op social media.

Pitt mocht als eerste het podium betreden, om de prijs voor beste mannelijke bijrol op te halen voor zijn werk in film ‘Once Upon A Time... In Hollywood’. Niet lang daarna kwam Aniston als winnaar uit de bus in de categorie beste actrice in een dramaserie, voor ‘The Morning Show’. Pitt was op dat moment nog backstage waar hij de pers te woord had gestaan over zijn award. Op beelden was te zien hoe Pitt stopte voor een videoscherm om te zien hoe zijn ex-vrouw haar award in ontvangst nam. Nadien kwamen ze elkaar in de coulissen tegen en vlogen ze elkaar in de armen.

Aniston en Pitt waren van 2000 tot 2005 getrouwd. Beide acteurs hertrouwden: Pitt met Angelina Jolie, met wie hij zes kinderen deelt, en Aniston met Justin Theroux. Inmiddels zijn ze beiden weer vrijgezel.

(Lees verder onder de foto.)

Nederlandse winnaars

Nog enkele opvallende winnaars: de stuntteams achter de film ‘Avengers: Endgame’ en de serie ‘Game Of Thrones’ hebben een Screen Actors Guild Award gewonnen. Het stuntensemble dat in de prijzen viel in de filmcategorie bestaat uit onder meer twee Nederlanders, Martin de Boer en Rob de Groot.

De Boer is de stuntdubbel van Benedict Cumberbatch, die in ‘Endgame’ het personage Doctor Strange speelt. De Groot voerde voor ‘Endgame’ de stunts uit voor Dave Bautista, die de rol van Drax vertolkt. Hij maakt ook onderdeel uit van het winnende stuntteam van ‘Game Of Thrones’.

Marriage Story

Actrice Laura Dern ging naar huis met een beeldje voor ‘beste actrice in een bijrol’, net zoals op de Golden Globes, voor haar rol in de Netflixfilm ‘Marriage Story’. Ook voor de aankomende Oscars is ze in deze categorie genomineerd, dus de kansen voor de actrice worden wel heel hoog.

De cast van ‘Parasite’ werd dan weer de eerste niet-Engelstalige film om een SAG mee naar huis te nemen. “Ik ben zo vereerd om deze award in ontvangst te mogen nemen, voor een publiek van acteurs die ik zo bewonder. Ik vergeet deze mooier nacht nooit”, vertelde acteur Song Kang Ho.