Komedie uit jaren tachtig met Dolly Parton krijgt MeToo-remake SVM

02 maart 2018

23u47

Bron: Belga 1 Film '9 to 5', de komedie uit 1980 die de doorbraak betekende voor countryzangeres Dolly Parton, krijgt een remake. Opvallend daarbij is dat het oorspronkelijke gegeven aangepast zal worden aan het huidige MeToo-denken.

De film ging over drie secretaresses die wraak nemen op hun chef, een borstenliefhebber die ook nog eens seksistisch uit de hoek kwam. Naast Parton namen Jane Fonda en Lily Tomlin de hoofdrol voor hun rekening.

20th Century Fox zou het verhaal zelf behouden. Nieuw is dat het jonge trio zich tot de drie oude actrices van weleer wendt om de baas in de pas te doen lopen. Met de remake wordt vooral op het jonge bioscooppubliek gemikt.

'9 to 5' was een film van twaalf in een dozijn, op het titellied na dan: 'Working 9 to 5' zou uitgroeien tot een knaller van een hit.