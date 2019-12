Kokhalzen in de cockpit: zo ver dreef Tom Cruise zijn collega’s in tweede ‘Top Gun’

18 december 2019

21u00 2 Film Als er iemand de titel van ‘waaghals van Hollywood’ verdient, is het Tom Cruise wel. De acteur is intussen 57, maar is duidelijk niet van plan om af te remmen. Integendeel, voor de sequel van ‘Top Gun’ kroop de man zelf in de cockpit van een straaljager én verplichtte hij zijn collega’s min of meer om hetzelfde te doen.

Volgend jaar in juni verschijnt ‘Top Gun: Maverick’ in de bioscoop, 34 jaar na de eerste film. Dat wil zeggen dat Cruise zelf ook meer dan drie decennia ouder is intussen, maar dat weerhield hem er niet van om zijn leven te riskeren tijdens de opnames van de sequel door zelf zijn vliegstunts uit te voeren. En omdat je dan niet kan achterblijven, duwde hij zo ook zijn collega-acteurs in de cockpit van een straaljager.

De manier waarop de vliegscènes in beeld werden gebracht, is ‘ongezien’. Producer Jerry Bruckheimer omschrijft het als ‘een liefdesbrief aan de luchtvaart’. “We laten je echt zien hoe het is om een Top Gun-piloot te zijn”, vertelt hij in een pas gelanceerde promoclip. Concreet werd dat bereikt door de special effects achterwege te laten, de acteurs in een echte fighter jet te zetten en hen de lucht in te sturen. Het geheel werd gefilmd door zes IMAX-camera’s die in de cockpit geplaatst werden.

Niet meer dan logisch, vindt Cruise. “Om dit echt te laten lijken, moet je het ook live filmen. Wat je ziet op de gezichten van de acteurs - de vervorming van hun gelaat - is écht. Ze kregen zo’n 7 á 8 g-kracht te verwerken, vergelijkbaar met een gewicht van 725 kilo dat op je drukt. Het effect daarvan kan je niet acteren.” De kokhalsneigingen moesten ze er dan wel bijnemen, maar ach, als je in zee gaat met Tom Cruise, kan je je aan gevaarlijke stunts verwachten. “Als je aan Tom zegt dat iets onmogelijk is, gaat hij net aan de slag om het waar te maken”, vat Miles Teller, die de rol van Rooster speelt, het samen.