Koen De Bouw strikt nieuwe buitenlandse filmrol MVO

09u30

Bron: Nieuwsblad 0 Jonas Lampens Koen De Bouw heeft een nieuwe rol te pakken. Film Koen De Bouw heeft een bijrol te pakken in het Fins-Duits-Belgische 'Bullets'. Wanneer de misdaadserie zal worden uitgezonden is nog niet bekend.

“Koen zal niet de enige Vlaamse acteur in de reeks rond internationaal terrorisme zijn. Binnenkort zullen de namen van nog enkele Belgische nevenrollen worden bekendgemaakt”, zegt producent Jan De Clercq. De acteur liet enkele dagen geleden al via Instagram weten dat hij aan het project verbonden was.

De Belangrijkste rollen gaan naar een Duitse en een Finse actrice.

De Duits-Turkse Sibel ­Kekilli kennen we nog als het personage Shae in 'Game of Thrones'. De Finse Krista Kosonen speelde een kleine rol in 'Blade Runner 2049'.

Let’s do this. #bullets #sibelkekilli #kristakosonen Een foto die is geplaatst door Koen De Bouw (@koendebouw) op 09 nov 2017 om 08:02 CET