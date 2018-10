Kleine Marvel-fan voelt Tom Hiddleston aan de tand en steelt zo alle harten MVO

15 oktober 2018

18u02 0 Film Jacob, een jonge Marvel-fan die met zijn ouders naar 'Avengers: Infinity War' is gaan kijken, stelde zondag een prangende vraag aan Tom Hiddleston (39).

Die laatste was te gast op Comic Con Chicago, waar hij enkele vragen van fans beantwoorde over zijn toekomstige en voorbije rollen. Hij werd vooral bekend door zijn rol als de onbetrouwbare Loki in de Marvel-franchise. En laat dat nu nét zijn waar de kleine Jacob hem over wilde uithoren.

"Dag Tom, is Loki écht dood?" Zijn vraag kreeg meteen veel bijval vanuit het publiek. Want de wisselvallige Loki mag dan eerder een slechterik zijn dan een held, hij is toch één van de meest geliefde personages. Vele fans waren dan ook erg teleurgesteld toen hij in de eerste minuten van 'Infinity War' al aan zijn einde kwam.

Hiddleston, duidelijk met een mond vol tanden, draaide even rond de pot. "Iedereen heeft daar zo'n vreemde theorieën over... Zo kwam ik een paar kerels tegen in een Londens park. Ze zeiden me: 'Je moét aan antwoord geven op deze vraag. Elke keer als Loki sterft' - want het was geen alleenstaand voorval - 'steekt hij iemand met zijn rechterhand. Nu stak hij met zijn linker. Betekent dat iets?'"

Uiteindelijk moest hij aan de jongen toegeven dat hij geen goed antwoord had. "Wel, Jacob, jij weet evenveel als ik."

