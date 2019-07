Klacht tegen ‘fake filmfestival’: “Spijtig genoeg is dit erg gangbaar” SD

31 juli 2019

07u30

Bron: VRT NWS 0 Film Het leek te mooi om waar te zijn: twee Antwerpse filmfestivals zouden binnenkort plaatsvinden. Maar Knack Focus ontdekte dat één van de twee helemaal niet lijkt te bestaan. Het International Film Festival Antwerpen Belgium (IFFAB) zou er enkel op uit zijn om jonge filmmakers op te lichten.

Van 10 tot 15 maart 2020 wordt het International Film Festival Antwerpen (Iffa) georganiseerd, door de vzw Calicot. Maar Knack Focus ontdekte dat nog een Antwerps filmfestival op het platform FilmFreeway.com, waarlangs filmmakers zich inschrijven voor festivals, een oproep deed: het International Film Festival Antwerpen Belgium (IFFAB). Dat festival zou in oktober 2020 plaatsvinden, en geïnteresseerde filmmakers moesten hun film indienen en tot 75 dollar betalen, afhankelijk van de lengte van hun film.

Knack ontdekte echter dat niemand in de filmwereld weet heeft van het IFFAB. Ook het Vlaams Audiovisueel Fonds en het hotel waar het evenement zou plaatsvinden, vallen uit de lucht. Conclusie: het gaat waarschijnlijk om een nepfestival, bedoeld om jonge filmmakers op te lichten. “Zo gauw we op de hoogte waren van het bestaan van een filmfestival met een naam die verdacht veel op de onze leek hebben we de zaak onderzocht en geconcludeerd dat dit nep is”, vertelt Ben Geysen van Iffa in een persmededeling. De vzw Calicot dient daarom ook klacht in tegen onbekenden. FilmFreeway.com heeft intussen de oproep van het vermoedelijk valse IFFAB offline gehaald. “Spijtig genoeg is dit soort van praktijken gangbaar in de filmindustrie”, stelt Geysen nog. “FilmFreeway.com doet er naar eigen zeggen alles aan om dit te vermijden maar er glippen blijkbaar nog altijd enkelen door de mazen van het net.”